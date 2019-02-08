Havalimanında Fenalaşan Iraklı Bebek Hastanede Vefat Etti

Lösemi tedavisi için ailesiyle İstanbul'da bulunan Iraklı bebek, ülkesine dönmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Lösemi tedavisi için ailesiyle İstanbul'da bulunan Iraklı bebek, ülkesine dönmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda fenalaşarak yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, Iraklı Al Saedi ailesi, doğumunun ardından lösemiye yakalandığı öğrenilen yaklaşık 2 aylık bebekleri Abdullah Husam Al Saedi'nin tedavisi için 9 Ocak'ta İstanbul'a geldi.



Anne ve baba, bebekleri Abdullah'ın tedavi sürecinin ardından tarifeli uçakla memleketlerine dönmek üzere dün akşam Atatürk Havalimanı'na ulaştı.



Havayolu yetkilileri, Abdullah bebeğin uçabileceğine dair sağlık raporu alınmasını istedi. Bunun üzerine, Iraklı aile, havalimanında bulunan ilgili sağlık birimine başvurdu.



İşlemler sırasında fenalaşan bebeğe ilk müdahale buradaki sağlık ekiplerince yapıldı. Abdullah bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Hastane morguna kaldırılan Al Saedi'nin cenazesinin Irak'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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