HAVALİMANINDA GÖREVLİYE HAKARET EDEN KADINA PARA CEZASI (1)
19 dakika önce
İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi'ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle, hakaret eden ve hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda Esenç, hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:18 Kaynak: DHA
İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi'ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle, hakaret eden ve hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda Esenç, hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.
- İstanbul
Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı Stoch ve eşi Pauli Bedzetiova alışveriş için İstanbul'a geldi! 300 bin TL harcadı Konut satışları Eylül'de yüzde 15,4 arttı Son dakika: Halkbank: ABD'de iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır