Son Dakika Haberleri: HAVALİMANINDA GÖREVLİYE HAKARET EDEN KADINA PARA CEZASI (1)
Son Dakika Güncel HAVALİMANINDA GÖREVLİYE HAKARET EDEN KADINA PARA CEZASI (1)

HAVALİMANINDA GÖREVLİYE HAKARET EDEN KADINA PARA CEZASI (1)

19 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi'ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle, hakaret eden ve hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda Esenç, hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı.

HAVALİMANINDA GÖREVLİYE HAKARET EDEN KADINA PARA CEZASI (1), System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi'ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle, hakaret eden ve hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda Esenç, hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.


- İstanbul
İstanbul, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı
Stoch ve eşi Pauli Bedzetiova alışveriş için İstanbul'a geldi! 300 bin TL harcadı Konut satışları Eylül'de yüzde 15,4 arttı Son dakika: Halkbank: ABD'de iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 12:37:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HAVALİMANINDA GÖREVLİYE HAKARET EDEN KADINA PARA CEZASI (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]