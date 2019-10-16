Havalimanında görevliye hakaret eden kadına para cezası (1)

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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çıkışı: Olumlu bir fikrim yok

Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı

Stoch ve eşi Pauli Bedzetiova alışveriş için İstanbul'a geldi! 300 bin TL harcadı