Son Dakika Haberleri: Havalimanında görevliye hakaret eden kadına para cezası (1)
Son Dakika Güncel Havalimanında görevliye hakaret eden kadına para cezası (1)

Havalimanında görevliye hakaret eden kadına para cezası (1)

17 dakika önce

İSTANBUL Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi'ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle, hakaret eden ve hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda Esenç, hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı.

Havalimanında görevliye hakaret eden kadına para cezası (1), System.String[]
İSTANBUL Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi'ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle, hakaret eden ve hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda Esenç, hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.


- İstanbul
İstanbul, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:19 Kaynak: DHA
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