Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı

5 saat önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nın otoparkında iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı, System.String[]

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nın otoparkında iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Nevşehir'e gelen iki aile havalimanı otoparkında valiz meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kavganın çıktığı alana çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken jandarma ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:17 Kaynak: İHA
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