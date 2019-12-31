Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

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Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı
5 saat önce
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nın otoparkında iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:17 Kaynak: İHA
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nın otoparkında iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Nevşehir'e gelen iki aile havalimanı otoparkında valiz meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kavganın çıktığı alana çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken jandarma ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR
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