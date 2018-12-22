Son Dakika Haberleri: Havalimanında Kalan Kolombiyalı Dansçılar Otele Yerleştirildi

Havalimanında Kalan Kolombiyalı Dansçılar Otele Yerleştirildi

3 saat önce

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL, DHAÜlkelerine dönecek paraları olmadığı için Atatürk Havalimanı'nda yaşamak zorunda kalan 7 Kolombiyalı dansçı, ülkelerine dönene kadar Yeşilköy'de bir otelde konaklayacak.

Havalimanında Kalan Kolombiyalı Dansçılar Otele Yerleştirildi, System.String[]
Haber: Enver ALAS - İSTANBUL, DHA

Ülkelerine dönecek paraları olmadığı için Atatürk Havalimanı'nda yaşamak zorunda kalan 7 Kolombiyalı dansçı, ülkelerine dönene kadar Yeşilköy'de bir otelde konaklayacak. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in girişimleriyle uçak biletleri temin edilen dansçılar, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin talimatıyla son kez sabahladıkları dış hatlar terminalinden polisler eşliğinde ayrılarak otellerine yerleştiler. 

Polisler, Kolombiyalı dansçıların dış hatlar terminalinde bulundukları yere saat 11.00 sıralarında gelerek bavullarını toplamalarını ve otele yerleştirileceklerini kendilerine bildirdiler. Bunun üzerine grup, kısa bir sürede toparlanıp, kendilerini bekleyen minibüsle yakındaki otele götürüldü. Dansçıların bugün de gazetecilere açıklama yapmaktan kaçındıkları görüldü. 

HAVALİMANINDA 13 GÜN

Otellerde dans gösterileri yaparak paza kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, kalacak yerleri olmadığı için  Atatürk Havalimanı'na sığındıkları ve ülkelerine dönmek için çok pahalı olan uçak bilet paralarını da bulamadıkları için mahsur kalmışlardı. Sanatçı Haluk Levent'in girişimleri sonrası bazı işadamları yardımları ve THY'nin de bilet paralarına 'özel indirim' uygulamasıyla dansçıların ülkelerine dönüş imkanı sağlanmıştı. 

Görüntü Dökümü

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-Bankta uyuyan ve oturan dansçılar

-Grubun toparlanması

-Bavullarını toplamaları

-Polislerin kendileriyle ilgilenmesi

-Grubun bavullarıyla terminalden çıkışları 

-Minibüse binişleri

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:57 Kaynak: DHA

Haluk Levent, Yeşilköy, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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