Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK - Son Dakika
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Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK

13.04.2022 17:51

Son dakika haberi: TRABZON Havalimanı'nda Ankara'ya gitmek için uçağa binen Sude Selin Hindistan (19)'ın, kargo bölümüne teslim ettiği 8 aylık tekir cinsi 'Aslan' adlı kedisi kayboldu.

TRABZON Havalimanı'nda Ankara'ya gitmek için uçağa binen Sude Selin Hindistan (19)'ın, kargo bölümüne teslim ettiği 8 aylık tekir cinsi 'Aslan' adlı kedisi kayboldu. Genç kızın şikayeti sonrası, apronda güvenlik kameralarına takılınca bulunan kedi sahibine teslim edildi.

Ankara'dan memleketi Trabzon'a ailesinin yanına gelen Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Sude Selin Hindistan, 8 Nisan'da dönüş için havalimanına geldi. 8 aylık tekir cinsi 'Aslan' adlı kedisini özel kafesle kargoya veren genç kız uçağa bindi. Bir süre sonra görevliler Sude Selin Hindistan'ın yanına gelerek, kedisinin kaçtığını söyledi. Uçaktan inip, kendisini yolcu eden akrabasıyla polise başvurdu

APRONDA BULUNDU

Polis ekiplerince yürütülen incelemlerde havalimanındaki kamera kayıtları mercak altına alınarak izlendi. İncelemelerde bahse konu kedinin apronda görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce yakalanan kedi, sahibine teslim edildi. İl Emniyet Müdürülüğü, sosyal medyadan kedinin havalimanı apronduda koştuğu anlar ait güvenlik kamerası görüntülerini 'Havaliminada can dostumuzu operasyonla yakaladık' notuyla paylaştı.

Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK
Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK
Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK
Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK
Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK
Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK
Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK
Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK
Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK
Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK
Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK
Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK
Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK - Son Dakika
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