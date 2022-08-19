Havalimanı görevlisinin çaldığı valizi AirTag buldu! - Son Dakika
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Havalimanı görevlisinin çaldığı valizi AirTag buldu!

19.08.2022 23:56
Havalimanı görevlisinin çaldığı valizi AirTag buldu!

Havalimanında kaybolan valiz AirTag ile bulundu. ABD'deki bir havalimanı görevlisi AirTag'li valiz çalınca kendini ele verdi.

Apple'ın takip cihazı AirTag bugüne kadar onlarca kişinin eşyasını kurtardı. ABD'de yaşanan son olayda ise AirTag, havalimanı görevlisi tarafından çalınan valizin ortaya çıkmasını sağladı. AirTag'in izini süren polisler, valizi çalışanın evinde buldu.

AirTag'li valiz, havalimanı çalışanının evinde çıktı

Florida Uluslararası Havaalanı'nda çalışan 19 yaşındaki Giovanni de Luca, iki ayrı hırsızlık suçundan tutuklandı. Florida polisinin aktardığı bilgilere göre, bir gün içerisinde havalimanında iki valizin ortadan kayboldu. Havalimanında hırsız olduğunu fark eden ekipler, bu kişiyi AirTag'li valiz sayesinde yakaladı.

Havalimanı görevlisinin çaldığı valizi AirTag buldu!

Bir gün içerisinde iki valiz çalan de Luca, bu çantaların birinde AirTag olduğunu bilmiyordu. Valizini AirTag ile takip edebileceğini söyleyen mağdur yolcu, polislere valizinin konumunu bildirdi. AirTag'in gösterdiği adresin ise 19 yaşındaki havalimanı çalışanına ait olduğu bildirildi.

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De Luca'nın aynı gün içinde iki çantayı evine götürdüğünü belirten Florida Okaloosa County Şerifi, 1600 dolardan daha fazla parayı ve ziynet eşyasını kurtardıklarını söyledi. Giovanni de Luca ise iki büyük hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya.

AirTag, Bul ağında yer alan, yakındaki aygıtların algılayabildiği güvenli bir Bluetooth sinyali yayıyor. Bu aygıtlar, AirTag'in konumunu iCloud'a gönderiyor ve bu sayede Bul ağı üzerinden takip edilen takip cihazının nerede olduğu harita üzerinde tam olarak gösterilebiliyor.

Havalimanı görevlisinin çaldığı valizi AirTag buldu!

Geçtiğimiz 8 aylık dönemde 150'den fazla polis raporunun analiz sonuçları paylaşıldı. Bunların neredeyse yarısının hırsızlık ve soygunla, diğer yarısının ise Apple AirTag kullanılarak kadınların takip edilmesini içeren taciz vakaları olduğu belirtiliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Havalimanı görevlisinin çaldığı valizi AirTag buldu! - Son Dakika

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