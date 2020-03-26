Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular Karabük'teki yurda gönderildi - Son Dakika

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Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular Karabük'teki yurda gönderildi
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'teki yurtlara gönderildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'teki yurtlara gönderildi.
Koronavirüs salgınının ardından uçak seferlerin durdurulması nedeniyle havalimanında kalan, ülkeleri tarafından henüz kabul edilmediği bildirilen yabancı yolcuların terminaldeki bekleyişleri sona erdi.
Aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yaklaşık 1500 yabancı yolcu, güvenlik görevlileri eşliğinde otobüslere bindirildi.
Yolcuların Karabük'teki bir yurda götürülerek, burada misafir edileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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