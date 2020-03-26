Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular Karabük'teki yurda yerleştirildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'e getirildi.

İstanbul Havalimanı'ndan otobüslere bindirilen aralarında yaklaşık 1500 yabancı yolcunun bir kısmı, Karabük'teki Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Yurdu'na polis ekiplerinin eşliğinde geldi.

Otobüslerden indirilen yabancı yolcular daha sonra yurda yerleştirilmeye başlandı.

Vali Fuat Gürel de yurdun bulunduğu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için yaklaşık 1500 yabancı yolcu, bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekliyordu.