Son Dakika Haberleri: Havalimanında midesinde 370 gram eroinle yakalandı
Son Dakika Güncel Havalimanında midesinde 370 gram eroinle yakalandı

Havalimanında midesinde 370 gram eroinle yakalandı

1 saat önce

ANTALYA Havalimanı'nda yapılan operasyonda, midesinde 370 gram eroin olduğu belirlenen İranlı C.S. ile valizinde 1 kilo 486 gram eroin maddesi bulunan aynı ülke vatandaşı A.P., tutuklandı.

Havalimanında midesinde 370 gram eroinle yakalandı, System.String[]

ANTALYA Havalimanı'nda yapılan operasyonda, midesinde 370 gram eroin olduğu belirlenen İranlı C.S. ile valizinde 1 kilo 486 gram eroin maddesi bulunan aynı ülke vatandaşı A.P., tutuklandı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İranlı C.S.'nin Esendere Hudut Kapısı'ndan geçerek, Antalya Havalimanı'na uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. C.S.'yi takibe alan polis, aynı uçaktaki İranlı A.P.'yi de şüpheli davranışları nedeniyle takibe aldı.

Polis ekipleri Antalya Havalimanı'nda A.P. ve C.S.'nin valizlerinde arama yaptı. Aramada, A.P.'nin valizinde 2 ayrı paket halinde saklanmış 1 kilo 486 gram eroin maddesi ele geçirildi. Polis, C.S.'nin ise uyuşturucu maddeyi yutarak taşıdığını belirledi. Doktor kontrolünde yapılan iç beden muayenesinde, C.S.'nin midesinde 21 paket halinde toplam 370 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.S. ve A.P., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

16 KİLO ESRARLA YAKALANDI

Diğer yandan, Yeşildere Mahallesi'nde park halindeki bir aracı kontrol eden ekipler, araç sürücüsü İ.K.'nin üzerinden peçete kağıdına sarılı 3,5 gram esrar maddesi çıkarken, otomobilde yapılan aramada ise 16 kilo esrar ele geçiildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:39 Kaynak: DHA
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