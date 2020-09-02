Havalimanında narkotik köpeğinin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Havalimanında narkotik köpeğinin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı
Antalya Havalimanında narkotik madde arama köpeği ile rutin kontrol yapan polisler, köpeğin bir valize tepki vermesi üzerine yaptığı kontrolde, 224 gram esrar ve sentetik ecza maddesi ele geçirdi.
Antalya Havalimanında narkotik madde arama köpeği ile rutin kontrol yapan polisler, köpeğin bir valize tepki vermesi üzerine yaptığı kontrolde, 224 gram esrar ve sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Valiz almaya gelen İran uyruklu 2 şahıs ise gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, 29 Ağustos Cumartesi günü tarifeli uçak ile gelen yolculara ait valizler üzerinde narkotik madde arama köpeği ile yaptığı kontrollerde, köpeğin bir valize tepki verdiğini fark etti. Valiz içerisinde yapılan aramada 4 ayrı paket halinde 224 gram esrar, 1 gram Afyon sakızı, 37 adet kırmızı reçeteye tabi ve 10 adet yeşil reçeteye tabi hap sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Valizi almaya gelen İran uyruklu M.J.N ve S.A. ise yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden S.A. ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılırken M.J.A. ise sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA
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