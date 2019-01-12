Son Dakika Haberleri: Havalimanında Pankartlı Kemanlı Evlilik Teklifi

Havalimanında Pankartlı Kemanlı Evlilik Teklifi

1 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen Onur Yiğit Eken, uçaktan inen kız arkadaşı Leyla Dimen'e, sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Havalimanında Pankartlı Kemanlı Evlilik Teklifi, System.String[]
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen Onur Yiğit Eken, uçaktan inen kız arkadaşı Leyla Dimen'e, sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Havalimanında İç Hatlar Terminali'ne gelerek kız arkadaşı ile buluşacakları alanı, gül ve balonlarla süsleyen Eken, daha sonra bir buket çiçekle Dimen'i beklemeye başladı.

Kendisine hazırlanan sürprizden habersiz olan Leyla Dimen, uçağının havalimanına inmesinin ardından İç Hatlar Terminali'nin çıkış bölümüne geldi. Onur Yiğit Eken, bu sırada Dimen'e, arkadaşlarının yardımıyla açtığı pankart ve keman eşliğinde evlenme teklifinde bulundu.

Leyla Dimen'in, evlenme teklifini kabul etmesinin ardından, yolcular da çifti alkışladı. Bazı yolcuların da bu anı cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü.

Sürprizin ardından basın mensuplarına duygularını aktaran Leyla Dimen, "Böyle bir teklif beklemiyordum. Şu an çok şaşkınım. Teklife evet dedim." şeklinde konuştu.

Onur Yiğit Eken de "Ona böyle bir teklif hazırladım. Havalimanı çalışanlarına dostlarıma ve burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Teklifimi kabul ettiği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:58 Kaynak: AA

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