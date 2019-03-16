Son Dakika Haberleri: Havalimanında Rahatsızlanan Yolcu Hayatını Kaybetti

Havalimanında Rahatsızlanan Yolcu Hayatını Kaybetti

8 dakika önce

Ülkesine dönmek üzere bulunduğu Atatürk Havalimanı'nda rahatsızlanan kanser hastası İtalyan yolcu hayatını kaybetti.

Havalimanında Rahatsızlanan Yolcu Hayatını Kaybetti, System.String[]
Ülkesine dönmek üzere bulunduğu Atatürk Havalimanı'nda rahatsızlanan kanser hastası İtalyan yolcu hayatını kaybetti.

Tedavi olmak için gittiği Filipinler'in başkenti Manila'dan sabah saatlerinde tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Fabio Trombini (48), öğleden sonra İtalya'nın Bologna kentine gidecek uçağının sefer saatini Dış Hatlar Terminali Arındırılmış Salon'da beklemeye başladı.

Yolculara tekerlekli sandalye hizmeti veren şirkete ait bölümde duran İtalyan yolcu, öğle saatlerinde bir anda rahatsızlandı. Durumu gören görevliler, sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekibi tarafından müdahale edilen Trombini'nin tekerlekli sandalye üzerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, İtalyan yolcunun cenazesinin bulunduğu bölümü panellerle kapattırdı.

Tekerlekli sandalyeden alınarak, ceset torbasına konulan Trombini'nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından apronda bekletilen araçla kargo terminalinde bulunan morga götürüldü.

Vefat eden yolcunun tüm eşyaları, yer hizmetleri şirketi personeli tarafından tutanakla polislere teslim edildi.

İtalyan'ın İstanbul'daki başkonsoslosluğu görevlilerine haber verildiği, Trombini'nin cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Bologna'ya gönderileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:59 Kaynak: AA

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