Havalimanında sahte kimlikle yakalanan DAEŞ şüphelisi hakim karşısında - Son Dakika
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Havalimanında sahte kimlikle yakalanan DAEŞ şüphelisi hakim karşısında

25.05.2022 16:44
Havalimanında sahte kimlikle yakalanan DAEŞ şüphelisi hakim karşısında

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken yakalanan DAEŞ şüphelisi Bobırmırzo Vasiev hakim karşısına çıktı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken yakalanan DAEŞ şüphelisi Bobırmırzo Vasiev hakim karşısına çıktı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Vasiev salonda hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Vasiev hakkında hazırlanan iddianamede, sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemede savunma yapan, Özbek asıllı Rus vatandaşı Vasiev, Güney Kore'de üniversite eğitimi gördükten sonra Suriye'ye gitmeye karar verdiğini belirterek, 2016 yılında İstanbul'dan Hatay'a oradan da Suriye'ye geçtiğini anlattı.

"İnsani yardım için 7 ay Suriye'de kaldım"

Suriye'de terör eylemi için bulunmadığını iddia eden sanık Vasiev, "Hiçbir terör örgütüne üye değilim. İnsani yardım için 7 ay Suriye'de kaldım. Oradaki kamplarda nöbet tuttuğum ifadesi doğru değil ve hiçbir silah eğitimi de almadım. Suriye'den ayrıldıktan sonra kaçak yollarla yeniden Türkiye'ye giriş yaptım. Sonrasında çalışmak için Ukrayna'ya gittim. Tekrar Türkiye'ye dönmek isterken havaalanında yakalandım" diye konuştu.

"Sahte pasaport düzenleyip bir kazanç kapısı elde etmek istedim"

Kendisine ait dijital materyallerde pasaport örneklerinin ortaya çıkması üzerine savunma yapan Vasiev, "Sahte pasaport düzenleyip bir kazanç kapasını elde etmek istedim. Bilgisayarımda bulunan pasaport örnekleri de bunun içindi. Sahte pasaport nasıl yapılır diye bunları incelemek için bilgisayarıma indirdim. Ama hiçbir şekilde sahte pasaport yapmadım. Sahte pasaport yapma girişimim örgütsel bir eylem için değil, ekonomik bir kazanç içindi" dedi.

Sanığın beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Pasaport, Suriye, Ankara, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havalimanında sahte kimlikle yakalanan DAEŞ şüphelisi hakim karşısında - Son Dakika


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