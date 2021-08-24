Havalimanında tahliye çalışmaları - Son Dakika

Kabil Havalimanında bir kargo uçağının hareket etmesi
Havalimanında uçağa yüklenmek üzere bekleyen kargo
Havalimanı duvarları üzerinde kum torbaları yerleştirilmesi
Havalimanı dışında tel örgüler çevresinde bekleyenler
Havalimanı güvenlik kulesinde bekleyenler
İSAF aracında bekleyen kişiler
Gözetleme yapan Amerikan askerleri
Tel örgüler çevresinde nöbet bekleyen askerler
Havalimanı çevresinde bekleyenler KABİL - Kabil Havaalanı çevresinde bekleyen Afganların tahliye çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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