Havalimanında transit kargo paketlerinden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı - Son Dakika

Havalimanında transit kargo paketlerinden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanında kameraların görmediği yerlerde kargo paketlerini açarak içerisinden toplam 16 bin dolar değerinde cep telefonu çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Havalimanı yetkilileri kargo paketlerinden bazılarının açıldığını ve içinde çok sayıda cep telefonlarının çalındığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada yer hizmetlerini yürüten taşeron firmalarda çalışan bazı şüphelilerin transit paketleri kameraların görmediği yerlerde açıp içinden cep telefonlarını çaldığını ve paketi kapattıklarını tespit etti. Ekipler, yapmış olduğu şahısları tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı. Bunun sonuncumda kimliği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Toplam 16 bin dolar değerinde telefon çalmışlar

Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, havalimanında yer hizmetlerini yürüten taşeron firmalarda çalışan 5 kişi olan Taha S.(24), Hikmet B.(34), Fatih T.(28), Selami Ç.ile Volkan G.gözaltına aldı. Şahısların çaldıkları telefonların değer ise 16 bin dolar olduğu öğrenildi.

Tutuklandılar

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Taha S., Hikmet B., Fatih T., Selami Ç. tutuklandı. Volkan G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan transit paket aracı güvenlik kameralarıma yansıdı.