Havalimanında uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu sattığı belirlenen şahıs gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda T.H. (40) isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi sattığı bilgisi alındı. Gözaltına alınan T.H. isimli şahsın yapılan üst aramasında 520 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.H., adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
(Sadık Kahraman/İHA)