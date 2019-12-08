Son Dakika Haberleri: Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı
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Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı

6 saat önce

VAN Ferit Melen Havalimanı'na gelen S.Ü., göğüs bölgesine streç filmle sararak gizlediği 590 gram metamfetamin ile yakalandı.

Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı, System.String[]
VAN Ferit Melen Havalimanı'na gelen S.Ü., göğüs bölgesine streç filmle sararak gizlediği 590 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan S.Ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, Van'dan İzmir'e gitmek üzere havalimanına gelen S.Ü.'nün yolcu giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği sırada durumundan şüphelendi.  Şüphe üzerine S.Ü.'nün üs araması yapıldı. Yapılan aramada S.Ü.'nün göğüs bölgesine streç filmle sarılı vaziyette 590 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Van
Ferit Melen, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:23 Kaynak: DHA
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