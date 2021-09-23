Havalimanında vücuduna sarılı uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

VAN'da İzmir'e gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, üst araması yaptı. Aramada şüphelinin vücuduna sarılmış 516,79 gram uyuşturucu bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, kentten İzmir'e gitmek üzere havalimanına gelen kişiden x-ray cihazından geçtiği sırada hareketlerinden şüphelendi. Üst aramasında şüphelinin vücuduna sarılı 465,97 gram esrar ile 50,82 gram Afyon sakızı olmak üzere toplam 516,79 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.