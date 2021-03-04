Havalimanında yabancı turistleri dolandıran gişe memurlarının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Havalimanında yabancı turistleri dolandıran gişe memurlarının görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin vize ihlali cezalarını ödemek için verdikleri dövizi düşük kurdan bozan ve Türk lirası ile ödeme yapanların paralarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan gişe çalışanlarıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda yabancı uyruklu kişilerin vize ihlali cezalarını ödemek için verdikleri dövizi düşük kurdan bozan ve Türk lirası ile ödeme yapanların paralarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan gişe çalışanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, 7 görevli yakalanmıştı. Operasyona ve gişe memurlarının 'tırnakçılık' yaptıkları görüntülere ulaşıldı. Sayman çetesinin turistleri dolandırıp, paralarını çaldıkları ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde, utandıran anlar yer alıyor.

Operasyonun detayları

Yürütülen soruşturma, emniyete yapılan bir şikayetle başlatıldı. İddiaya göre havalimanında gecikmiş vize cezasını ödemek isteyen kişilerin, döviz verdiklerinde, İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne bağlı veznede çalışan memurlarca dolandırıldığı ileri sürüldü. Emniyete yansıyan iddiaya göre, veznede çalışan gişe memurlarının yetkileri olmadığı halde yabancı uyruklu kişilerin ceza ödemek için verdikleri dövizleri Türk parasına çevirdi. Bu yöntemi de işlemi döviz kurunun altında gerçekleştirerek haksız maddi kazanç elde etti.

Havalimanı dış hatlar geliş-gidiş bölümlerinde çalışan bazı görevlilerin, kur üzerinden haksız kazanç elde etmekle kalmadıkları, bazı gişe görevlilerinin, TL ile ödeme yapan bazı yabancıların paralarının 'tırnakçılık' yöntemi ile de çalındığı ortaya çıktı. "El çabukluğu" ile yurda giriş-çıkış yapan yabancıların parasını çalan zanlıların, ödemede eksik olduğunu söyleyerek bu kişilerden yeniden ödeme talep ettikleri kaydedildi.

Soruşturmada benzer suçları işledikleri iddia edilen gişe saymanı 7 kişi belirlendi. İncelemelerin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, bu sabah düzenlen eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 109 bin 713 dolar, 10 bin 570 Euro, 50 İngiliz sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi.