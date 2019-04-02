Son Dakika Haberleri: Havalimanında Yakalanan Fetö'cü Karı-koca Adliyede

Havalimanında Yakalanan Fetö'cü Karı-koca Adliyede

1 saat önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Amasya Merzifon Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalanan karı-koca adliyeye sevk edildi.

Havalimanında Yakalanan Fetö'cü Karı-koca Adliyede, System.String[]
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Amasya Merzifon Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalanan karı-koca adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan ve haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nü yönetmek suçundan yakalama kararı olan O.K. ile eşi Y.K., Amasya'nın Merzifon ilçesindeki havaalanında sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

Karı-koca Samsun KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi. O.K.'nin Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu, iki adet ByLock abonelik kaydının bulunduğu, Bank Asya'da katılım hesabı olduğu, FETÖ'ye müzahir kurumlarda SGK kaydının olduğu, örgütün Çarşamba ilçesi esnaf sorumlusu ve Çarşamba ilçe sorumlusu olduğu şeklinde tespitler bulunduğu, eşi Y.K.'nin iki ayrı ByLock kaydının olduğu, FETÖ'ye müzahir kurumlarda SGK kaydının bulunduğu, Çarşamba ilçesi kadın sorumlusu olduğu öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Y.K. ve kocası O.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:52 Kaynak: İHA

Merzifon, Amasya, Samsun, 3. Sayfa
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