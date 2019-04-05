Son Dakika Haberleri: Havalimanında Yakalanan Fetö'nün İlçe Sorumlusu Adliyeye Sevk Edildi

Havalimanında Yakalanan Fetö'nün İlçe Sorumlusu Adliyeye Sevk Edildi

27 dakika önce

Havalimanında yakalanan FETÖ'nün ilçe sorumlusu adliyeye sevk edildiSAMSUN - Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Amasya Merzifon Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalanan örgütün Çarşamba ilçe sorumlusu olduğu iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Havalimanında yakalanan FETÖ'nün ilçe sorumlusu adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Amasya Merzifon Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalanan örgütün Çarşamba ilçe sorumlusu olduğu iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan ve haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nü yönetmek suçundan yakalama kararı olan O.K. eşi Y.K. ile birlikte Amasya'nın Merzifon ilçesindeki havaalanında sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.
Karı-koca, Samsun KOM Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Y.K. önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu O.K.'nin iki adet ByLock abonelik kaydının bulunduğu, Bank Asya'da katılım hesabı olduğu, FETÖ'ye müzahir kurumlarda SGK kaydının olduğu, örgütün Çarşamba ilçesi esnaf sorumlusu ve Çarşamba ilçe sorumlusu olduğu öğrenildi.
KOM Şube Müdürlüğünde sorgulanan O.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:12 Kaynak: İHA

Amasya, Samsun, 3. Sayfa
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