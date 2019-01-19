Havalimanında Yarıyıl Tatiline Çıkan Öğrencilere Kukla Sürprizi

Yarıyıl tatiline çıkmak için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcular büyük bir sürpriz ile karşılaştı.

Yarıyıl tatiline çıkmak için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcular büyük bir sürpriz ile karşılaştı.



Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na akın etti. Çocukları ile gelen aileler büyük bir sürpriz ile karşılaştı ve burada onlar için kukla gösterisi yapıldı.



İç hatlar gidiş terminali ikinci güvenlik kontrol noktasının önünde yapılan gösteri sırasında havalimanında olan çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdiler. Ayrıca havalimanı içerisinde bulunan "Sek Sek" alanlarında oynayan çocuklar seyahate çıkmadan önce keyifli anlar yaşadılar. Yarıyıl tatili boyunca her cuma günü saat 15: 00'de "Kalipso Kukla Tiyatrosu", havalimanını kullanan çocuk yolculara gösteri yapacaklar.



SABİHA GÖKÇEN'DE YARIYIL TATİLİ YOĞUNLUĞU



Öte yandan milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından dün başlayan başlayan yarıyıl tatili nedeniyle seyahate çıkanlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti.



Yolcuların bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilieri, pasaport noktalarında, terminal giriş ve çıkışlarında ve kontuarlarda önlemlerini alarak büyük yoğunluklar yaşanmamasının önüne geçtiler.



Karnesini aldıktan sonra babasıyla birlikte Antalya'ya tatile giden Çınar Yılmaz,"Karnem çok iyi değil. Okul dönemi biraz yorucu oldu. Babam ile birlikte Antalya'ya tatile gidiyorum" dedi.



Sömestir tatili süresince arkadaşlarını özleyeceğini söyleyen İpek Naz ise, " İstanbul Şile'de yaşıyorum. Üçüncü sınıftayım. Arkadaşlarımı özleyeceğim. Anneannemlere Kapadokya'ya gidiyorum" diye konuştu. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler?

Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı

Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi

Afyonlu Teknikerin Kaynanadili Meyvesinden Ürettiği Kaktüs Sirkesi, Her Derde Deva Oluyor