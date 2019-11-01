Son Dakika Haberleri: Havalimanında yolculara "Aerobot" yardım edecek
Son Dakika Güncel Havalimanında yolculara 'Aerobot' yardım edecek

Havalimanında yolculara "Aerobot" yardım edecek

7 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yolculara yardımcı olması planlanan "Aerobot" adlı robot testlere başladı.

Havalimanında yolculara

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yolculara yardımcı olması planlanan "Aerobot" adlı robot testlere başladı.

İSG'nin 10. yılında düzenlenen bando gösterisiyle hizmete alınan "Aerobot" çeşitli dans figürleri sergiledi.

Gidiş terminalinde hizmete sunulan test aşamasındaki "Aerobot", yolculara faklı dillerde yol tarifi yapacak. Yolcuların sorularını cevaplayan "Aerobot", biletlerini okutan kişilere uçuşlarıyla ilgili detaylı bilgi verecek.

İSG Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aerobot"un yolculara yardımcı olmak için aralarına katıldığını anlatarak, "Yolcumuz uçuş kartını okutursa uçuşu ile ilgili zaman ve kapı gibi bilgileri sağlayabiliyor, gecikme varsa onu gösterebiliyor, tüm uçuş bilgilerini listeleyebiliyor. Farklı dillerde yolcularımız ile konuşma imkanına sahip. Ulaşmak istedikleri noktalara yön tarifi veriyor." diye konuştu.

Yolculara daha fazla yardımcı olmak istediklerini söyleyen Anderson, "Havalimanımızın farklı noktalarında 'Aerobot' ile karşılaşabilirsiniz. Bizimle birlikte 16 saat çalışıyor, 5 farklı dili konuşabiliyor. Yolcularımızdan alacağımız geri dönüşler doğrultusunda ve yeni yapacağımız geliştirmelerin başarılı olması durumunda sayılarını artırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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