Havalimanındaki helikopter kaza anı kamerada - Son Dakika

Kuyruğunu aydınlatma direğine vuran helikopterin kendi etrafında döndüğü görülüyor. Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştı. - İSTANBUL

Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim