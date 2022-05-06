Havalimanından sahte belgelerle yurt dışına çıkarken yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Havalimanından sahte belgelerle yurt dışına çıkarken yakalandılar

06.05.2022 11:31

Havalimanından sahte belgelerle yurt dışına çıkarken yakalandılarZONGULDAK Zonguldak Çaycuma Havalimanında Nisan ayı içerisinde sahte vize ile yurt dışına çıkmak isteyen 8 kişi ekipler tarafından yakalandı.

Havalimanından sahte belgelerle yurt dışına çıkarken yakalandılar

ZONGULDAK Zonguldak Çaycuma Havalimanında Nisan ayı içerisinde sahte vize ile yurt dışına çıkmak isteyen 8 kişi ekipler tarafından yakalandı.

Zonguldak Çaycuma Havalimanında Nisan ayında 3 bin 090 giden: 2 bin 680 olmak üzere toplamda 5 bin 770 yolcu giriş-çıkış yaptı. Zonguldak Çaycuma Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 4 Nisan 2022 günü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı M.N.Y. isimli şahıs sahte Alman oturum kartı ile yurtdışına çıkmak isterken yakalandı. 29 Nisan tarihinde günü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları F.E., B.E., E.O.E. isimli şahıslar sahta Alman vizesi ile yurtdışına çıkmak isterken yakalandı, ayrıca sahte vizeli yolculara yardımcı olan F.G. ve LE. isimli şahıslar ile birlikte adli işlemler yapıldı.

Öte yandan yakalama müzekkeresi ile aranan F.K ve E.Ö., isimli şahıslar yakalanarak adli işlemler için ilgili birime teslim edildi.

Havalimanından sahte belgelerle yurt dışına çıkarken yakalandılar
Havalimanından sahte belgelerle yurt dışına çıkarken yakalandılar
Havalimanından sahte belgelerle yurt dışına çıkarken yakalandılar
Havalimanından sahte belgelerle yurt dışına çıkarken yakalandılar

YORUMLAR
500
Sahte pasaportla yurda girmeye çalışan şüpheli Portekiz'e gönderildi Sahte pasaportla yurda girmeye çalışan şüpheli Portekiz'e gönderildi Başkan Büyükkılıç, tatbikata katılan itfaiye ekiplerine belgelerini verdi Başkan Büyükkılıç, tatbikata katılan itfaiye ekiplerine belgelerini verdi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havalimanından sahte belgelerle yurt dışına çıkarken yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:49:21. #1.11#
SON DAKİKA: Havalimanından sahte belgelerle yurt dışına çıkarken yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement