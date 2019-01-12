Son Dakika Haberleri: Havalimanını Ararken Kaybolunca Gasbedildi

Havalimanını Ararken Kaybolunca Gasbedildi

22 dakika önce

Adana'da, bir kişinin cep telefonu ve 200 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da, bir kişinin cep telefonu ve 200 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'dan kız arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya gelen Birol A. (24), yürüyerek havalimanına gitmek isterken yanlışlıkla merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne yöneldi.

Burada 3 kişi, önünü kestiği Birol A'yı bıçakla tehdit ederek cep telefonu ve 200 lirasını gasbetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen 3 şüpheliyi yaklaşık 20 dakikada gözaltına aldı.

Zanlıların yakalandığı sokakta Birol A'nın cep telefonu bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.B. (19), Z.A. (19) ve F.B. (15), Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince Z.A. ve F.B. (15) tutukladı. F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:48 Kaynak: AA

İstanbul, Hürriyet Mahallesi, Adana, 3. Sayfa
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