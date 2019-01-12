Havalimanını Ararken Kaybolunca Gasbedildi

Adana
'da, bir kişinin cep telefonu ve 200 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul
'dan kız arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya gelen Birol A. (24), yürüyerek havalimanına gitmek isterken yanlışlıkla merkez Seyhan
ilçesi Hürriyet Mahallesi
'ne yöneldi.
Burada 3 kişi, önünü kestiği Birol A'yı bıçakla tehdit ederek cep telefonu ve 200 lirasını gasbetti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen 3 şüpheliyi yaklaşık 20 dakikada gözaltına aldı.
Zanlıların yakalandığı sokakta Birol A'nın cep telefonu bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.B. (19), Z.A. (19) ve F.B. (15), Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince Z.A. ve F.B. (15) tutukladı. F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.