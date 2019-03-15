Havalimanları Kapadokya Üniversitesi Öğrencilerine Emanet
1 saat önce
Türkiye'de havalimanı yer hizmetlerinde faaliyet gösteren ilk şirket olan Havaş, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine sınav düzenledi.
Yurtiçinde 26, yurtdışında ise 2 istasyonda olmak üzere 200'den fazla havayolu şirketine yer hizmeti servisi veren HAVAŞ, istenilen pozisyonlara uygun aday profili belirlenmesine yönelik asgari düzeyde sahip olunması gereken yetenekler, bilgi, beceri ve davranışların ölçülmesi amacıyla önceki yıllarda eğitimde iş birliği anlaşması yaptığı Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı öğrencilerini çeşitli sınavlara tabi tuttu.
Sınav ve mülakat aşamasını takip eden süreçte başarılı olan adaylara şirketin Nevşehir ve Sivas istasyonundan görevlendirilen eğitimci personeller tarafından iş başı eğitimler verileceği Kapadokya Üniversitesi tarafından açıklanırken, öğrencilerin üniversitede aldıkları eğitimi uygulamak üzere şirketin hizmet verdiği iki farklı havalimanında görev yapacağı duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:43 Kaynak: Bültenler
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