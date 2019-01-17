Son Dakika Haberleri: Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik

1 saat önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini kapsayan C grubu çalışma ruhsatı, yerli hava taşıyıcılarına talep etmeleri halinde verilebilecek.

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik, System.String[]
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini kapsayan C grubu çalışma ruhsatı, yerli hava taşıyıcılarına talep etmeleri halinde verilebilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.


Buna göre, yönetmelikte yer alan C grubu çalışma ruhsatının tanımı, "Havalimanlarında, temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini yapmak üzere yetkilendirilmiş yabancı hava taşıyıcıları haricindeki tüzel kişilere her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgeleri" şeklinde düzenlendi.


Temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini kapsayan C grubu çalışma ruhsatı, yerli hava taşıyıcılarına talep etmeleri halinde verilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Ekonomi
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