Havalimanlarına Covid-19 sertifikası - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımız uhdesinde olan havalimanlarını Covid-19 gibi pandemilere yönelik olarak tekrar düzenliyoruz. Normalleşme süreci kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda bir sertifikasyon programı hazırladık. Şartları karşılayan havalimanlarına bakanlığımızca bir sertifika verilecek" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hükümet olarak çeşitli tedbirler aldıklarını belirterek, normalleşme sürecinde havalimanlarına 'Uçabilir sertifikası' vereceklerini söyledi. Karaismailoğlu, "Bakanlığımız uhdesinde olan havalimanlarını Covid-19 gibi pandemilere yönelik olarak tekrar düzenliyoruz. Normalleşme süreci kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda bir sertifikasyon programı hazırladık. Söz konusu sertifikasyon programına yönelik de genelge hazırlayarak havalimanlarına gönderdik. Yakın zamanda tüm havalimanları Covid-19'a karşı her türlü tedbiri almış olacak. Yapılan düzenlemeler ile tüm salgın ihtimallerine karşı gereken tedbirleri bütüncül olarak almış olacağız. Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke olacağız. Ülkemizde bayramdan sonra başlaması planlanan iç hat uçuşların daha güvenli yapılması imkanı oluşturulmuştur" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, genelge kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve denetimlerin yapılacağını kaydederek, "Şartları karşılayan havalimanlarına bakanlığımızca bir sertifika verilecek. Bu sertifika aynı zamanda muhatap ülke ve havayolları ile de paylaşılacak olup, havalimanlarımızda Covid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı belgelenmiş olacak" diye konuştu.

HAVAYOLLARI İÇİN DE GENELGE

Karaismailoğlu, benzer şekilde havayolu şirketleri için de salgına karşı alınacak tedbirleri içeren genelgenin de hazırlık aşamasında olduğunu bildirerek, "Söz konusu genelge taslağı hazırlandı. Sağlık Bakanlığımızın görüşleri çerçevesinde son hali verilerek yayınlanacak ve sahada da Covid-19 pandemisine karşı her türlü tedbirin alındığı tescillenecektir. Ayrıca Bakanlığımızca havalimanlarına yapılan toplu taşıma işletmelerine ilişkin tedbirler de belirlenmiş ve uygulamaya geçmiştir. Diğer bakanlıklarımız tarafından alınan turizm tesislerine ilişkin sertifikalandırma faaliyetleri de sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

'DIŞ HAT UÇUŞLARI PLANLANIYOR'

Karaismailoğlu, söz konusu düzenlemeler ile ulaştırma ve konaklamaya ait tüm paydaşların gerekli tedbirleri almakta olduğuna işaret ederek, "Dış hat uçuşlarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile görüşmeler sürdürülmektedir. Bu görüşmeler sonucunda dış hat uçuşların da emniyetli bir şekilde başlaması planlanmaktadır" dedi.