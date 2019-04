Havalimanlarında 1 Milyar Liranın Üzerinde Güvenlik Yatırımı Yaptık"

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel (DHMİ) Müdürlüğü Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanı Serbay Sağlık, "İstanbul'daki saldırıdan sonra havalimanlarımızda güvenliğe bakışımızı yeni baştan ele aldık, yeni konseptler geliştirdik. Şu ana kadar 1 milyar liranın üzerinde güvenlik yatırımını havalimanlarında son 5 yılda yaptık, daha da fazla yapacağız." dedi.



Sağlık, Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği tarafından Trabzon Havalimanı İç Hatlar Terminali Giden Yolcu Salonu'nda düzenlenen, "1. Ulusal Önce Güvenlik Proje Yarışması"nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, "önce güvenlik" kelimesinin çok derin anlamlar ifade ettiğini, arkasında çok büyük bilgi, birikim ve teknoloji yattığını belirtti.



Havalimanlarının güvenliğinin her geçen gün yeni teknolojik araçlar, cihazlar ve güvenlik uygulamalarıyla sürekli gelişme gösterdiğini vurgulayan Sağlık, ilgili başkanlık olarak bu çalışmaları yakından takip ettiklerini aktardı.



Sağlık, dünyanın çeşitli ülkelerindeki havalimanlarında incelemelerde bulunduklarını, fuarlara katıldıklarını ve bir çok ülkedeki firmalardan sunum aldıklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Yaptığımız bu çalışmalarda hep şunu görüyorduk: Şimdiye kadar sürekli olarak dünyada birileri üretti, biz de onu almak için çok ciddi paralar ödüyoruz. Ülkemizde havalimanlarımızda kullanılan güvenlik ekipmanlarının neredeyse yüzde 80-90'ı ithal ettiğimiz malzemeler ve sonuçta bu üstün teknolojiye bizim de bir şekilde başlamamız gerekiyor. Ülkemizde İstanbul'da, Ankara'da büyük teknoloji parklarında yeni başlayan ilgili kuruluşlarımız, savunma sanayi kuruluşlarımız, bu anlamda ciddi Ar-Ge çalışmaları ve katkılar yapıyorlar."



Üniversiteli gençlerin, Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği vasıtasıyla bu alana yönlendirilmesinin kendilerini mutlu ettiğinin altını çizen Sağlık, "Çünkü biz inanıyoruz ki bizim insanımız dünyaya bir dönem yüzyıllar boyunca öncülük etmişse aynı insan topluluğu, aynı millet bunu yine yapacaktır. Dünyadaki teknolojiyi en iyi şekilde üretip en iyisini yapacağız, gelişmelerden bunu görüyoruz ve her geçen gün yaptığımızın daha iyisini yapıyoruz." diye konuştu.



Sağlık, güvenlik konusunun önemli olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'daki saldırıdan sonra havalimanlarımızda güvenliğe bakışımızı yeni baştan ele aldık, yeni konseptler geliştirdik. Şu ana kadar 1 milyar liranın üzerinde güvenlik yatırımını havalimanlarında son 5 yılda yaptık, daha da fazla yapacağız. En son teknoloji ne ise bu yolda her türlü çalışmamız bütçe imkanları dahilinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği Başkanı Şinasi Muratoğlu ise derneğin, Türkiye'nin sivil havalimanlarında görev yapan DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen koruma ve güvenlik personeli tarafından 2012 yılında kurulduğunu anımsattı.



Sivil havacılık güvenliği ile ilgili Türkiye'deki ilk ve tek dernek olduklarını belirten Muratoğlu, derneğin amacının, ülkede sivil havacılık güvenliğinin gelişimine ve özendirilmesine katkıda bulunmak olduğunu aktardı.



Muratoğlu, sivil havacılık güvenliği bilincini ve hizmet kalitesini artırmak için konu ile ilgili eğitim, araştırma ve tanıtım faaliyetleri yapmayı da arzuladıklarını dile getirdi.



Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, birinci olan Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi Emre Cenk Yıldırım'a, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, ikinciliği elde eden İskenderun Üniversitesi öğrencisi Muhittin Gülmez'e, Sağlık ise üçüncü olan İskenderun Üniversitesi öğrencisi Kemal Kerim Doğan'a ödüllerini verdi.

