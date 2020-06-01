Havalimanlarında kapıda vedalaşma dönemi - Son Dakika

Havalimanlarında kapıda vedalaşma dönemi

SEYAHAT kısıtlamasının ardından iç hat uçuşlarının başladığı havalimanlarına sadece bilet sahiplerinin terminale alınması nedeniyle yolcular kendisini uğurlamaya gelen yakınlarıyla kapıda vedalaştı. Terminal kapısında yakınlarının uğurladığı Gülay Çevik, 'Onlar arkamda öksüz gibi kaldı. Bu durum beni biraz üzdü dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayında durdurulan uçak seferleri, seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle bugün yeniden başladı. Aylar sonra yolcularına kapısını açan havalimanlarında koronavirüse karşı bir dizi güvenlik önlemi alındı. Uçuş için terminale gelen yolcuların ilk olarak terminal kapısındaki kontrol noktasında biletleri ve HES kodları kontrol edildi. Terminale sadece biletli yolcuların girişine izin verildi. Yolcular kendisini uğurlamaya gelen yakınlarıyla kapıda vedalaşmak zorunda kaldı.

Terminale giren yolcuların ilk olarak termal kamera ile vücut ısıları ölçüldü. Kontrol noktasında eşyaların bırakıldığı kutular ise her kullanım sonrasında çalışanlar tarafından dezenfekte edildi. Terminal içerisindeki noktalarda ellerini dezenfekte eden yolcular daha sonra biletlerini almak için gişeler önünde sosyal mesafeye uygun şekilde sırasını bekledi. Yolcular ile çalışanlar arasında bir cam bölme bulunan gişelerde bilet alan yolcular, sosyal mesafe kuralı gereği hazırlanan koltuklarda uçuş saatlerini bekledi.

Havalimanına seyahat için gelen yolcuların uygulanan tedbirlerin yanı sıra Antalya'ya inen yolcular da bir dizi önlemden geçiyor. Uçaktan inen yolcular ilk olarak terminal girişindeki termal kamera ile vücut ısıları ölçülüyor. Ardından bagaj bekleme alanına giden yolcular, sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslarla uyarılıyor. Başkasının çantasına dokunmayan yolcular, kendi çantalarını alarak terminalden ayrılıyor.

İstanbul'a torununu almaya giden Gülay Çevik, 'Girişte HES kodumuzu ve biletlerimizi sordular. Maskemiz takılı halde içeri girdik. Yakınlarımla kapıda vedalaşmak acı bir duygu ama sağlığımız için bu gerekli. Onlar arkamda öksüz gibi kaldı. Bu durum beni biraz üzdü dedi.