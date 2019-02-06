Havalimanlarını -40 derecede de +55'te de inşa ediyorlar
1 saat önce
Dünyanın her yerinde havalimanı yapımı ve işletmesine talip olan Limak, şu anda Rusya'daki Habarovsk'ta -40 derecede, Kuveyt'te gölgede +55 derecede havalimanı inşaatlarını yükseltiyor.
Dünyanın her yerinde havalimanı yapımı ve işletmesine talip olan Limak
, şu anda Rusya
'daki Habarovsk'ta -40 derecede, Kuveyt
'te gölgede +55 derecede havalimanı inşaatlarını yükseltiyor. Firmanın gözü yenilenecek Avrupa
havalimanlarında…
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:05
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