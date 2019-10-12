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Son Dakika 3. Sayfa Havan mermisi otomobile isabet etti

Havan mermisi otomobile isabet etti

1 saat önce

Havan mermisi otomobile isabet ettiŞANLIURFA - Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda köşeye sıkışan teröristler Ceylanpınar'a gelişigüzel havan ve roket atarak, sivillere zarar veriyor.

Havan mermisi otomobile isabet etti

ŞANLIURFA - Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda köşeye sıkışan teröristler Ceylanpınar'a gelişigüzel havan ve roket atarak, sivillere zarar veriyor. Atılan son roketlerden biri park halindeki otomobile isabet etti.

Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Rasulayn'dan terör örgütü tarafından atılan roket park halinde bulunan 63 SK 032 plakalı otomobile isabet etti. Aracın yan taraftaki sacı delen roket aracın içerisinde patladı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olay anında aracın ve sokağın boş olması nedeniyle bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Olayla ilgi polis tarafından soruşturma başlattı.

Havan mermisi otomobile isabet etti

Ceylanpınar, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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