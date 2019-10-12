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Son Dakika 3. Sayfa Havan mermisi otomobili vurdu

Havan mermisi otomobili vurdu

52 dakika önce

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda köşeye sıkışan teröristler Ceylanpınar'a gelişigüzel havan ve roket atarak, sivillere zarar veriyor.

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Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda köşeye sıkışan teröristler Ceylanpınar'a gelişigüzel havan ve roket atarak, sivillere zarar veriyor. Atılan son roketlerden biri park halindeki otomobile isabet etti.


Barış Pınarı harekatının yürütüldüğü Rasulayn'den terör örgütü PKK/PYD/YPD tarafından roket Ceylanpınar'a bağlı Seydo Atilla Mahallesinde park halinde bulunan 63 SK 032 plakalı otomobili vurdu. Aracın yan taraftaki sacı delen roket aracın içerisinde patladı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olay anında aracın ve sokağın boş olması nedeniyle bir facianın önüne geçilmiş oldu.


Olayla ilgi polis tarafından soruşturma başlattı. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
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