Son Dakika Haberleri: Havan Saldırısında Yaralanan Asker, Hastanede Şehit Oldu

Havan Saldırısında Yaralanan Asker, Hastanede Şehit Oldu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, geçen 31 Mart'ta Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın, hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Havan Saldırısında Yaralanan Asker, Hastanede Şehit Oldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, geçen 31 Mart'ta Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın, hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 9 Nisan 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın Twitter hesabında, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 9 Nisan 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:21 Kaynak: DHA
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