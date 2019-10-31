Son Dakika Haberleri: Havan saldırısında yaralanmıştı, 19 gün sonra şehit oldu
Son Dakika Güncel Havan saldırısında yaralanmıştı, 19 gün sonra şehit oldu

Havan saldırısında yaralanmıştı, 19 gün sonra şehit oldu

7 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesine terör örgütü mensupları tarafından atılan havan topu nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 19 günlük yaşam savaşını kaybeden Şivan Çetin, toprağa verildi.

Havan saldırısında yaralanmıştı, 19 gün sonra şehit oldu, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesine terör örgütü mensupları tarafından atılan havan topu nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 19 günlük yaşam savaşını kaybeden Şivan Çetin, toprağa verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PYD/ YPG tarafından sınırın Suriye tarafından 11 Ekim'de sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çetin'in cansız bedeni sabah saatlerinde Nusaybin'de toprağa verilirken, olayda şehit olanların sayısı 9'a yükseldi.

(İHA)

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin Dargeçit'te 11 bin 300 yıllık tapınak bulundu
Son dakika: Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı Ece Üner, "Atatürkçülükten anladığınız bu mu?" deyip bu görüntüye tepki gösterdi Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 20:49:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havan saldırısında yaralanmıştı, 19 gün sonra şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]