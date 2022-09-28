Ian Kasırgası Küba'nın Batısına Şiddetli Yağmur ve Rüzgar Getirdi - Son Dakika
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Ian Kasırgası Küba'nın Batısına Şiddetli Yağmur ve Rüzgar Getirdi

28.09.2022 11:44
Ian Kasırgası Küba'nın Batısına Şiddetli Yağmur ve Rüzgar Getirdi

HAVANA, 27 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin Florida eyaletindeki Keys'e doğru ilerleyen Ian Kasırgası Salı günü erken saatlerde şiddetli yağmur ve rüzgarı da beraberinde getirerek Küba'nın en batısındaki Pinar del Rio ilinde karaya ulaştı.

HAVANA, 27 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin Florida eyaletindeki Keys'e doğru ilerleyen Ian Kasırgası Salı günü erken saatlerde şiddetli yağmur ve rüzgarı da beraberinde getirerek Küba'nın en batısındaki Pinar del Rio ilinde karaya ulaştı. Küba Meteoroloji Enstitüsü'ne (Insmet) göre, hava koşulları Pazartesi günü geç saatlerde Isla de la Juventud özel belediyesinde kötüleşmeye başladı ve kasırga buradaki alçak bölgelerde su baskınlarına, elektrik kesintilerine ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Insmet, kasırga yüzünden Küba'nın güneybatı kıyı bölgesinde fırtına dalgaları ve mutedil kıyı taşkınları oluştuğunu söyledi. Ayrıca başkent Havana'da, kentin sahil şeridi de dahil olmak üzere, sele eğilimli alanlarda kanalizasyon temizliği uygulandı. Batıdaki Matanzas, Mayabeque ve Artemisa illeri ile orta kesimlerdeki Cienfuegos ili için şiddetli yağış uyarıları devam etti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "halkın korunması esastır" diyerek yerel yönetimlere fırtınaya hazırlanmaları için talimat verdi. Fırtına Jamaika ve Cayman Adaları'nı da vurdu. Kategori 3 seviyesine yükselen Ian kasırgası 30 Kasım'a kadar sürecek olan 2022 Atlantik kasırga sezonunun dokuzuncu fırtınası oldu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ian Kasırgası Küba'nın Batısına Şiddetli Yağmur ve Rüzgar Getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ian Kasırgası Küba'nın Batısına Şiddetli Yağmur ve Rüzgar Getirdi - Son Dakika
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