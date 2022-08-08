Küba'da Yakıt Depolama Tesisinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Küba'da Yakıt Depolama Tesisinde Yangın Çıktı

08.08.2022 18:15
Küba'da Yakıt Depolama Tesisinde Yangın Çıktı

HAVANA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Küba'nın Matanzas limanı yakınlarında yanan bir yakıt depolama tankından yükselen koyu duman görülüyor, 7 Ağustos 2022.

HAVANA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Küba'nın Matanzas limanı yakınlarında yanan bir yakıt depolama tankından yükselen koyu duman görülüyor, 7 Ağustos 2022. Küba Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamaya göre Küba'da bir yakıt depolama tesisinde bir dizi patlama sonrasında çıkan büyük ölçekli yangında en az bir kişi hayatını kaybetti, 122 kişi yaralandı ve 16 kişinin kayıp olduğu bildirildi. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

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Küba'da petrol tesisinde yangın devam ediyor Küba'da petrol tesisinde yangın devam ediyor Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerindeki patlamalarda 121 kişi yaralandı Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerindeki patlamalarda 121 kişi yaralandı
Kaynak: Xinhua

Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da Yakıt Depolama Tesisinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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