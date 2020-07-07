Havanın aydınlanmasıyla bir helikopter indi bir helikopter kalktı - Son Dakika

Havanın aydınlanmasıyla bir helikopter indi bir helikopter kalktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor. Dün saat 21.00'dan sonra geri çekilen helikopter ve yangın söndürme uçakları günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden göreve başladı.


Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını şiddetli poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına hava ve karadan müdahale edildi. Ancak saat 21.00 itibariyle hava kararınca helikopter ve yangın söndürme uçakları geri döndü. Yangına gece boyunca karadan müdahale edilirken, sabahın ilk ışıklarında helikopter ve yangın söndürme uçakları göreve başladı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 07:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havanın aydınlanmasıyla bir helikopter indi bir helikopter kalktı - Son Dakika
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