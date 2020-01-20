Havaş çalışanları APPRON ile mobile geçiyor - Son Dakika
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Havaş çalışanları APPRON ile mobile geçiyor

6 saat önce

Havaş, çalışanları için geliştirdiği kurum içi iletişim platformu APPRON'u devreye aldı.

Havaş çalışanları APPRON ile mobile geçiyor, System.String[]

Havaş, çalışanları için geliştirdiği kurum içi iletişim platformu APPRON'u devreye aldı.

Havaş'tan yapılan açıklamaya göre, çalışanlar APPRON uygulaması ile bordro, izin, avans ve nakil talebi gibi birçok kişisel işlemini gerçekleştirirken, etkinlik, çalışma takvimi, özel günler, duyuru ve güncel haberlere de kolaylıkla erişebilecek.

Kurum içi iletişimi güçlendirmek ve 4 binden fazla çalışanını tek bir platformda buluşturmak hedefiyle geliştirilen APPRON uygulaması, çalışanların iş süreçlerinde ihtiyaç duydukları tüm bilgilere cep telefonlarından tek tuşla ve anında ulaşabilmesine imkan tanıyor.

Kullanıcı dostu ara yüze sahip uygulama, çalışanların ofis dışından da kişiselleştirilmiş bilgilere ulaşabilmesini sağlıyor. Ekip liderleri de yönetici ekranıyla kendilerine bağlı ekiplere ilişkin raporlama ve istatistiklere ulaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, tüm çalışanların iş süreçlerini hızlı ve kolayca yürütebilmeleri için geliştirdikleri mobil uygulama APPRON ile sektörde bir ilki gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Uygulama ile yer hizmetlerinde kurum içi iletişim yaklaşımına yeni bir boyut kazandırdıklarını belirten Koçak, "APPRON uygulamasıyla tüm Havaş çalışanlarının kişiselleştirilmiş güncel bilgilerine cep telefonlarından ulaşabilmelerini ve anlık bildirimlerle şirkete ilişkin duyuru ve haberleri eş zamanlı olarak takip edebilmelerini amaçladık. Uygulama çalışanlarımız tarafından da memnuniyetle karşılandı." ifadelerini kullandı.

Koçak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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