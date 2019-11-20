Son Dakika Haberleri: Havaş'ın destek verdiği Katar Kargo, frigorifik araç projesiyle ödül aldı
Son Dakika Güncel Havaş'ın destek verdiği Katar Kargo, frigorifik araç projesiyle ödül aldı - Son Dakika

Havaş'ın destek verdiği Katar Kargo, frigorifik araç projesiyle ödül aldı

6 saat önce

Havaş'ın kargo operasyonlarında destek verdiği Katar Kargo, Atlas Lojistik Ödülleri'nde "Soğuk Zincir için Apronda Soğutuculu Kamyon" projesi ile Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Havaş'ın destek verdiği Katar Kargo, frigorifik araç projesiyle ödül aldı, System.String[]

Havaş'ın kargo operasyonlarında destek verdiği Katar Kargo, Atlas Lojistik Ödülleri'nde "Soğuk Zincir için Apronda Soğutuculu Kamyon" projesi ile Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Havaş'tan yapılan açıklamaya göre, lojistik sektörü ve iş dünyasının yakından takip ettiği ve Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl 10'uncu kez dağıtılan ödüllerde, 5 kategoride 83 aday arasından kazananlar belirlendi.

Bu kapsamda Katar Kargo, geçen yıl Havaş tarafından devreye alınan soğutucu üniteli (frigorifik) araç projesiyle ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, Havaş olarak faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda sektörün gelişimine katkı sağlarken, son teknolojileri hizmetlerine aktararak iş birlikleriyle çıtayı daha da yükseğe taşımaya odaklandıklarını belirtti.

Bu doğrultuda 2018'de geliştirerek ilk kez uzun soluklu iş birliklerinden Katar Kargo'nun operasyonlarında devreye aldıkları soğutucu üniteli araç projesinin ödüllendirilmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Koçak, "Soğutucu üniteli araçlarımız, ilaç, gıda gibi özel nitelikli gümrüklü hava kargoların aprondan transferlerinde soğuk zincirin korunarak taşınması amacıyla geliştirildi. Hava kargo sektöründe ilklere imza atarak inovasyona yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Koçak, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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