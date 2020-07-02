Havaş, kargo ve geçici depolama hizmetlerini Antalya Havalimanı'na taşıdı - Son Dakika

Havaş, kargo ve geçici depolama hizmetlerini Antalya Havalimanı'na taşıdı

Havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Havaş; İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Antalya Havalimanı'ndaki yeni geçici depolama tesisini hizmete açtı.

Havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Havaş; İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Antalya Havalimanı'ndaki yeni geçici depolama tesisini hizmete açtı.

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Havaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket ayrıca, gümrüklü kargo taşımacılığında İstanbul ile İzmir ve Ankara arasında düzenlediği tarifeli karşılıklı seferlerini Antalya'dan da gerçekleştirmeye başlayacak.

Uluslararası standartlarda kargo ve geçici depolama hizmetleri sunan Havaş'ın Antalya tesisinde, genel kargo ile birlikte değerli kargo, soğutma gerektiren kargo, canlı hayvan bekleme odası, tehlikeli madde kargosuna uygun özel depolama alanları bulunuyor.

Frigorifik araçları ve yeni teknolojilerle uyumlu donanıma sahip ekipman yatırımlarıyla sektörde öne çıkan Havaş ayrıca, gümrüklü kargo taşımacılığı hizmetinde; İzmir ve Ankara'ya ek olarak Antalya'dan da İstanbul Havalimanı'na her gün karşılıklı olarak tarifeli seferleriyle hizmet sunacak.

Kendi ağı içerisinde yaklaşık 860 bin ton kargo hizmeti sunan Havaş, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki toplam 20 bin 457 metrekare alanda yer alan geçici depolama yerleriyle ithalat ve ihracat kargosunun sevk ve idaresini üstleniyor.

Havaş, yer hizmetleri alanındaki bilgi birikimi ve deneyimini aktardığı lojistik faaliyetlerinde; genel kargo, değerli kargo, tehlikeli madde içerikli ve soğutma gerektiren kargolara ev sahipliği yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdür Vekili Mete Erna, şunları kaydetti:

"Hava kargo sektörü dünyada ve ülkemizde özellikle pandemi dönemiyle birlikte, e-ticaret pazarındaki talep artışı, elektronik ürün sevkiyatı ve gıda, ilaç, tıbbi malzeme gibi kargolar açısından büyüme potansiyeli kaydediyor. Bizler de büyüme stratejimizin odağına, hem ülkemizde sektörün gelişimine katkı sağlamayı hem de hizmet noktalarımızı genişleterek daha fazla noktadan havayolu müşterilerimize hizmet sunmayı alıyoruz.

Bu doğrultuda, İstanbul, Ankara ve İzmir Havalimanları'ndaki geçici depolama tesis yatırımlarımıza Antalya Havalimanı'nı ekledik. Uluslararası standartlarda yeni teknolojiler kullanılarak hazırlanan farklı nitelikteki kargo depo alanlarımız ve ekipmanlarımızla hava yolu müşterilerimize Antalya'da da en kaliteli ve güvenilir hizmeti sunmaya devam edeceğiz. İlerleyen dönemde şehirler arası gümrüklü kargo taşımacılığında, Antalya - İstanbul Havalimanı arasında karşılıklı olarak tarifeli seferlerimize de başlayacağız. Frigorifik araçlarımız da gümrüklü kargo taşımacılığı hizmeti kapsamında kullanılacak."

İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Havaş, kargo ve geçici depolama hizmetlerini Antalya Havalimanı'na taşıdı - Son Dakika Ekonomi

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