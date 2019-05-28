Havaş, Timatic Mobil uygulaması için IATA ile el sıkıştı

Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin geliştirdiği seyahat belgesi gerekliliklerini daha hızlı ve güvenilir hale getiren yeni Timatic Mobil uygulamasını faaliyetlerine taşıyan dünyadaki ilk şirket oldu.

Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin geliştirdiği seyahat belgesi gerekliliklerini daha hızlı ve güvenilir hale getiren yeni Timatic Mobil uygulamasını faaliyetlerine taşıyan dünyadaki ilk şirket oldu.

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