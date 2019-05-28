Son Dakika Haberleri: Havaş, Timatic Mobil uygulaması için IATA ile el sıkıştı
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Havaş, Timatic Mobil uygulaması için IATA ile el sıkıştı

2 saat önce

Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin geliştirdiği seyahat belgesi gerekliliklerini daha hızlı ve güvenilir hale getiren yeni Timatic Mobil uygulamasını faaliyetlerine taşıyan dünyadaki ilk şirket oldu.

Havaş, Timatic Mobil uygulaması için IATA ile el sıkıştı, System.String[]
Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin geliştirdiği seyahat belgesi gerekliliklerini daha hızlı ve güvenilir hale getiren yeni Timatic Mobil uygulamasını faaliyetlerine taşıyan dünyadaki ilk şirket oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:53 
Ekonomi
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