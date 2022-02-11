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Havaş, Zagreb Havalimanı'nda yer hizmetleri şirketini satın aldı - Son Dakika

Havaş, Zagreb Havalimanı'nda yer hizmetleri şirketini satın aldı

11.02.2022 12:52
Havaş, Zagreb Havalimanı'nda yer hizmetleri şirketini satın aldı

TAV Havalimanları'nın iştiraki Havaş, Zagreb Havalimanı'nda faaliyet gösteren MZLZ Ground Handling Services şirketini satın aldı.

TAV Havalimanları'nın iştiraki Havaş, Zagreb Havalimanı'nda faaliyet gösteren MZLZ Ground Handling Services şirketini satın aldı.

Havaş açıklamasına göre, şirket, Türkiye'de 29 havalimanında faaliyet gösteren Havaş, yurt dışında Letonya Riga'nın ardından Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı'nı da portföyüne ekledi.

Şirket, Zagreb Havalimanı'nda yolcu, ramp, temsil ve gözetim, uçuş operasyon, yük kontrol ve iletişim hizmetlerinin yanı sıra kargo ve posta hizmetlerini devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Mete Erna, "Faaliyetlerimizi yenilikçi çözümlerle sürekli geliştirmeye ve hava yolu iş birliklerimize en iyi hizmeti vermeye odaklanıyoruz. Turquality programının da üyesi olarak Türkiye'de edindiğimiz bilgi birikimiyle yurt dışında büyümek üzere fırsatları değerlendiriyoruz. Adriyatik'te önemli bir turizm destinasyonu olan Zagreb Havalimanı'na 30'a yakın hava yolu düzenli olarak sefer gerçekleştiriyor. Kargo ve genel havacılık trafiği de olan havalimanında yer hizmetleri servis sağlayıcısı olarak tüm süreçleri yürüteceğiz. Operasyonlarımızın verimliliğini daha da artırıp yer hizmetleri yatırımlarımızı sürdürerek hava yollarının tercih edilen iş ortağı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Havaş Zagreb'de yaklaşık 500 çalışan ile 176 motorlu ve 346 çekerli ekipmandan oluşan makine parkıyla hizmet verecek. Zagreb istasyonu Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) ISAGO sertifikasyonuna sahip. Zagreb Havalimanı 2019'da 3 milyon 435 bin yolcuya ve 45 bin 61 uçuşa, yaklaşık 13 bin ton kargoya hizmet verdi. Salgın nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları dolayısıyla 2021'de havalimanının yolcu trafiği 2019'un yüzde 41'i seviyesinde gerçekleşti.

TAV Havalimanları'nın içinde yer aldığı konsorsiyum Zagreb Havalimanı'nın 2042'ye kadar işletme hakkına sahip bulunuyor.???????

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Hırvatistan, Letonya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havaş, Zagreb Havalimanı'nda yer hizmetleri şirketini satın aldı - Son Dakika


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