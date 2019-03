Havası Çikolata Kokan Şehir Brugge!

AVRUPA kıtasında gezilip görülecek 10 kent sayılsa Belçika 'nın batı kıyılarında kalan şirin Brugge 'e kimse haksızlık yapamaz. Her zaman ilk 10'un içinde yer alır. Kuzeyin Venedik 'i olarak tanınan şehrin tarihi dokusu ziyaretçilerini alıp 17. yüzyıla götürür. Kentin tarihi dokusunun korunması ve orjinaline uygun restorasyonu, kültürel mirasa nasıl sahip çıkıldığının emsalsiz bir örneğidir.TARİH SİZE EŞLİK EDER Brugge'i gezeceklere ilk tavsiyem kentin merkezindeki bir otelde konaklamaları. Otel fiyatları çok yüksek değil. Her keseye uygun oteller var. Avrupa 'nın birçok kentinde olduğu gibi buradaki oteller de sundukları hizmet ve belirledikleri fiyatlarla iyi bir denge tutturmuş. Merkezdeki otelde kalmanın çok avantajları var. Her şeyden önce kenti gece de gündüz de keşfedebilirsiniz. Güzelliklerini iliklerinize kadar hissedersiniz. Hangi sokakta yürürseniz yürüyün size tarih eşlik eder. Dar sokaklarında otomobiller olmadığı için her hangi bir rahatsızlık da hissetmezsiniz.ÇİKOLATANIN BÜYÜSÜKentte, en çok gözüme çarpan çikolata çeşitleri oldu. Neredeyse her sokakta çikolata dükkanları karşınıza çıkar. Vitrinlerdeki bu tatlı şey, sizi hemen dükkana davet eder. Girdiniz mi? Artık büyüsendesiniz. Eliniz boş dükkandan çıkma şansınız yok. Tok gözlü satıcılar her çeşidini denetir. İki gün kaldığımız kentte en çok girdiğim dükkanlar da çikolata dükkanlarıydı. Her birisi bir diğerinde olmayan ürünü satıyor sanki. Belçika'nın birasını ve yanında patates kızartmasını da unutmamak lazım. Dünyanın en lezzetli patates kızartmasını Brugge'da yersiniz. Şehri keşfetmenin alternatifi çok fazla. Teknelerle de gezebilirsiniz. Zaten bundandır ki Kuzeyin Venedik'i olarak anılıyor. Keşif konusunda faytonlar ve bisikletler de büyük kolaylık.HEYKELLER HER YERDE Kentin isminin Vikingler tarafından konduğunu ve liman, geminin bağlandığı yer anlamına gelen Brygga'dan aldığı söylenir. Parke taşlı sokaklarda kurulu iki ya da üç katlı taş binaların arasında kanallar geçer. Bu sokaklarda ve kanal boyunca yürüyüş yapan turistler, zaman yolculuğu yapıyor hissine kapılır. Avrupa kentleri, meydanlarıyla meşhurdur. Brugge sadece meydanlarının güzelliğiyle değil, çokluğuyla ünlü. Her sokak neredeyse bir meydana çıkar. Sokakların girişi ve meydanları heykellerle doludur. Heykellerin kimileri bina boyunda, kimileri de ufaktır.DANTELLERİ UNUTMAMAK LAZIMÇikolata, bira ve patates kızartmasının yanında en çok ilgi gören bir başka ürün de dantellerdir. Beyaz ağırlıklı olmakla birlikte her renk dantel satan dükkanların sayısı az değildir. Çizgi film kahramanı Tenten'i seviyorsanız, şanslısınız. Brugge'de sadece bu sevimli kahramanın eşyalarının satıldığı bir dükkan var. Pırlanta müzesi de bu kenttedir. Kent turist merkezi olmasına rağmen fiyatları da makul. İngilizlerin feribotla adaya geçtikleri liman da bu kentte. Kent merkezinin birkaç kilometre dışında bulunan limanda bir de deniz müzesi var.