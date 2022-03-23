Havası en kirli ülkeler belli oldu - Son Dakika
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Havası en kirli ülkeler belli oldu

23.03.2022 10:57
Havası en kirli ülkeler belli oldu

2021 yılı küresel hava kalitesi raporuna göre en kötü hava kalitesinin Bangladeş'te olduğu açıklandı.

2021 yılı küresel hava kalitesi raporuna göre en kötü hava kalitesinin Bangladeş'te olduğu açıklandı. 117 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye 46. sırada yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, QAir verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılı küresel hava kalitesi raporu oranları belli oldu. Böylelikle en kötü hava kalitesinin Bangladeş'te olduğu ortaya çıktı. İkinci sıraya Afrika ülkesi Çad, üçüncü sıraya ise Pakistan'ın yerleştiği kaydedildi. 117 ülke ve 6 bin 475 şehrin yer aldığı raporda Türkiye 46. sırada yer aldı. Yapılan ölçümler neticesinde Türkiye'nin en iyi sonuç veren şehri Çankırı olurken, havada bulunan zararlı partikül oranı 9.3 g/metreküp olarak tespit edildi. İstanbul, Ankara, İzmir için bu seviye 17'lerdeyken Türkiye'nin hava kalitesinin en kötü olduğu şehri ise Iğdır olarak saptandı. Iğdır'da havadaki zararlı partikül oranı 66.2 g/metreküp oldu. En iyi hava kalitesine sahip ülkeler ise; Yeni Kaledonya, Virgin Adaları, Porto Riko, Yeşil Burun Adaları ve Saba olarak sıralandı.

HAVA KİRLİLİĞİ MEDYANIN DA GÜNDEMİNDE

Ajans Press, hava kirliliği ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre 2021 başından bugüne kadar hava kirliliği ile alakalı online ve geleneksel medya olmak üzere 120 bine yakın haber yansıdığı tespit edildi. Son yıllarda karbon salınımı ve karbon nötr başlıkları ise en çok konuşulan farkındalık projeleri arasında yer aldı. Bu başlıklarda medyaya 11 bin 237 haber yansıdığı tespit edildi.

(İHA)

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Togo Cumhuriyeti, Bangladeş, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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