Üye Girişi
Havasını soluyan gitmek istemiyor, gidenler gelmek için gün sayıyor - Son Dakika

Havasını soluyan gitmek istemiyor, gidenler gelmek için gün sayıyor

24.08.2021 13:10

Havasını soluyan gitmek istemiyor, gidenler gelmek için gün sayıyor Oksijene doymak isteyenler direksiyonu bu adrese kırıyor Avrupa'nın en büyük doğal yaşam merkezi Ormanya karavan tatilcilerinin vazgeçilmezi oldu Pandemi döneminde sayıları hızla artan karavan tatilcilerinin yeni vazgeçilmez...

Havasını soluyan gitmek istemiyor, gidenler gelmek için gün sayıyor

Oksijene doymak isteyenler direksiyonu bu adrese kırıyor

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam merkezi Ormanya karavan tatilcilerinin vazgeçilmezi oldu

KOCAELİ - Pandemi döneminde sayıları hızla artan karavan tatilcilerinin yeni vazgeçilmez rotası Kocaeli'de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi oldu. Alandaki oksijene ve doğal güzelliklere hayran kalan tatilcilerin kimi gitmek istemezken kimileri ise yeniden ziyaret etmek için gün sayıyor.

Kocaeli'de 2018 yılında faaliyete geçirilen ve üç yılda yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi, karavan tatilcilerinin değişmez rotalarından biri oldu. 2 bin dönüm alan üzerine kurulan, içerisinde hayvanat bahçesi, orman kütüphanesi, yapay gölleri, yürüyüş alanları, çocuk parkları ile ziyaretçi sayısını her geçen gün arttıran Ormanya, karavan ve çadır kampı yapan tatilcilerin sık sık ziyaret ettikleri noktalarından biri haline geldi. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından karavanlarla Ormanya'ya gelen tatilciler, doğa ile iç içe zaman geçirmenin tadını çıkarıyor. Alanda gezinerek bol oksijeni ciğerlerine çeken tatilcilerden kimi tatilini uzatırken, kimileri ise ziyaretin ardından yeniden gelmek için gün sayıyor.

"Her fırsatta gelmeye gayret ediyoruz"

Aydın'dan doğal yaşamın tadını çıkarmak için Ormanya'ya geldiklerini belirten Rıza Küçükkatırcı, "Burayı çok seviyoruz. Bizim dördüncü gelişimiz. Burayı tercih etmemizin en başlıca nedenlerinden birisi emniyetli oluşu. Suyun, elektriğin ve atık su boşaltım yerlerinin oluşu. 22 karavanlık yer var. Çadırla kamp yapan aileler de geliyor. Hayvanat bahçesi ve yürüyüş parkurları var. Yeşillik, harika bir yer. Biz onun için her fırsatta gelmeye gayret ediyoruz" dedi.

"2 günlüğüne geldik, 1 haftaya uzattık"

Kamp alanında ve doğal yaşam parkı içerisinde imkanların kendilerini cezbettiğini söyleyen Sevda Küçükkatırcı, "Burada 7/24 sıcak su var. Bulaşıklarımızı rahatlıkla yıkıyoruz. Hiç arabanın içerisini kullanmadan bütün işlerimizi görüyoruz. Ortam çok güzel, çadırlar kuruluyor hafta sonları. Aileler çocuklarıyla geliyorlar. Çocuklar, çocuk parkındaymışçasına oyunlar oynuyorlar, eğleniyorlar en önemlisi bu. Ben isterdim ki torunlarımda burada olsun, onlar da eğlensin. Hep evin, beton binanın içindeler maalesef. Keyifliyiz, 2 günlüğüne geldik, 1 haftaya uzattık arkadaşlarımızla. Yolumuz daha çok uzun gideceğiz inşallah gözümüz arkada kalarak ama geleceğiz yine inşallah.

"Bok oksijeni ciğerlerine çeken hayran kalıyor"

Ormanya'nın Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri'nde "En iyi Ekolojik Destinasyon" seçilmesini hak ettiğini de dile getiren Sevda Küçükkatırcı, "Her şeyi ile hak ediyor. Hayvanat bahçesi çocuklara hitap ediyor, büyüklerle birlikte. Yürüyüş kulvarları var. Biz yürüyüşleri çok seviyoruz. İstediğimiz kulvarda istediğimiz kilometre yürüyebilme şansımız var. İçinde ne istiyorsanız var. Suni göletleri var, zevkle dolaşıyoruz etrafında. Temiz havası var. Baharda gelip 15 gün kaldığımda derin nefes aldığımda, burun deliklerimin acıdığını hissetmiştim. O kadar bol oksijen olan bir orman burası. Çok temiz bir havası var. İnsan sağlıklı oluyor. Her şeyden önemlisi, sağlığımız burada çok çok iyi. Çok güzel, herkes gelsin görsün" diye konuştu.

"Çok büyük, güzel ve ince düşünülmüş bir yer"

Tekirdağ'dan Ormanya'yı görmeye geldiklerini ifade eden İsa Alacalar, "2-3 senedir kamp merakımız var. Değişik yerleri gezmeyi, görmeyi seviyoruz. Bu sene de burası nasip oldu. Burayı arkadaşlar da tavsiye etmişti araştırdım. Gerçekten çok büyük, güzel ve ince düşünülmüş bir yer. Zaten ödülleri de varmış. Görelim dedik" şeklinde konuştu.

Havasını soluyan gitmek istemiyor, gidenler gelmek için gün sayıyor
Havasını soluyan gitmek istemiyor, gidenler gelmek için gün sayıyor
Havasını soluyan gitmek istemiyor, gidenler gelmek için gün sayıyor
Havasını soluyan gitmek istemiyor, gidenler gelmek için gün sayıyor

Kocaeli, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havasını soluyan gitmek istemiyor, gidenler gelmek için gün sayıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde 14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu 14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 13:44 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş 13:11 Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş
Aracının alarmının ötmesine öfkelendi, 13 yaşındaki kız çocuğunu binada kıstırıp kemerle dövdü 12:50 Aracının alarmının ötmesine öfkelendi, 13 yaşındaki kız çocuğunu binada kıstırıp kemerle dövdü Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi 12:32 Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi

Son Dakika Haberleri
14:48 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu
14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde
14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
13:32 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
13:05 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu         
14:49
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti         
14:07
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı         
13:51
Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı         
13:33
Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz         
13:06
Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu         
12:46
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım         
11:41
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 14:57:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havasını soluyan gitmek istemiyor, gidenler gelmek için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement