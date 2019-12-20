Havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardı - Son Dakika
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Havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardı

6 saat önce

EDİRNE'de polis ekipleri, Havsa ilçesinde durdukları panelvan tipi araçta, havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 kaçak göçmeni kurtardı.

Havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardı, System.String[]

EDİRNE'de polis ekipleri, Havsa ilçesinde durdukları panelvan tipi araçta, havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 kaçak göçmeni kurtardı. 1'i Pakistan uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesi 23 Kasım Caddesi'nde şüpheli gördükleri panelvan tipli aracı durdu. Araçta yapılan aramada havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 kaçak göçmen bulundu. Operasyonda organizatör şüphelisi C.U., M.A., D.K. ve K.B. ile göçmenlere rehberlik ettiği belirtilen Pakistan uyruklu M.E. gözaltına alındı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:38 Kaynak: DHA
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