Havasızlıktan ölmek üzereyken jandarmanın dikkati sayesinde kurtarıldılar

Arnavutköy'de gece saatlerinde jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüsün içerisinden havasızlıktan ölmek üzere olan 1'i çocuk 29 düzensiz göçmen çıktı. Zeytinburnu'ndan araca bindirilen kişilerin Yunanistan'a götürülme vaadi ile kandırılıp saatlerce yolculuk yaptığı belirlendi.

Olay, saat 01.15 sıralarında Dursunköy-Çilingir Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kapalı kasa bir minibüsün içerisinden 1'i çocuk olmak üzere toplam 29 düzensiz göçmen çıktı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde düzensiz göçmenlerin Zeytinburnu'ndan araca bindirilerek Yunanistan'a götürülme vaadi ile yaklaşık 3 saattir yolculuk yaptığı tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin jandarma ekipleri tarafından havasızlıktan ölmek üzereyken kurtarıldığı öğrenildi.

Öte yandan 1'i kadın, aranması olan 1 kişiyle birlikte 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler ve gözaltına alınan 3 şüpheli ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. - İSTANBUL